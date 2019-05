Asbeststort in Kleiputten krijgt 2 km lange omheining: “Asbest is aan de oppervlakte gekomen” Els Dalemans

27 mei 2019

17u02 0 Rumst Het voormalige asbeststort in de kleiputten van Terhagen (Rumst) wordt omheind met maar liefst 1.875 meter draadafsluiting. “Zo kan niemand per ongeluk op het vervuilde terrein terechtkomen. We nemen deze voorzorgsmaatregelen in afwachting van de geplande grondige sanering van het hele gebied”, zegt intendant Gert Van de Genachte.

De Kleiputten in Terhagen (Rumst) zorgen al maanden voor commotie in de buurt. Omdat de geplande sanering van het hele gebied nog enkele jaren op zich laat wachten, worden nu al enkele maatregelen genomen. “Recent werd na waarneming, staalnamen en laboanalyses vastgesteld dat door erosie op een aantal plaatsen in het gebied asbest aan de oppervlakte is gekomen. Het risico tot opwaaien en verspreiden bestaat, en om elk mogelijk gezondheidsrisico te vermijden gaan we het voormalige asbeststort volledig omheinen.”

1,20 meter hoog

“Er zijn immers te veel verschillende toegangswegen die naar de Kleiputten leiden. Daarom gaan we een afsluiting plaatsen rondom het volledige terrein, goed voor een draadafsluiting van 1.875 meter lang en 1,20 meter hoog. Bovendien plannen we een afdekking van de risicovolle plekken waar asbest aan de oppervlakte komt met een halve meter aarde.”

“We lieten al hekken plaatsen aan de toegangswegen, met de duidelijke informatie waarom de toegang tot het gebied verboden wordt. De rest van de klus hopen we nog voor het bouwverlof te kunnen klaren. De politie zal voor het nodige toezicht zorgen, en wij blijven op regelmatige basis inspecties uitvoeren om de situatie nauwgezet op te volgen.”

Actiecomité

“Er zijn drie redenen voor deze voorlopige maatregelen. In het oorspronkelijke ‘Oriënterend Bodemonderzoek’ van 2014 was het risico op asbest ‘laag’ omdat het terrein toen nog afgesloten was. Maar in de loop der tijd gingen die hekken opzij en trokken wandelaars, mountainbikers, ... door de Kleiputten. Zo kwam de asbest mettertijd bloot te liggen. Bovendien dringt OVAM er ook op aan om de nodige maatregelen te nemen, en tot slot is ook het lokale actiecomité ‘Red de Kleiputten’ vragende partij.”

Grondige sanering

“We nemen deze voorzorgsmaatregelen in afwachting van de geplande grondige sanering van het hele kleiputtengebied. Een afzonderlijke, grondige sanering van het asbeststort kan niet plaatsvinden voor 2021 door de wettelijk te doorlopen, administratieve procedures. Het stort zal uiteindelijk bedekt worden met signaalfolie, met bovenop een grote hoeveelheid grond met een dikte die opnieuw bebossing toelaat.”

“We gaan het dus anders aanpakken dan in het verleden. De huidige ongezonde situatie is immers ontstaan omdat de beide stortplekken in de jaren ’90 op een slordige manier werden afgedekt met een te kleine hoeveelheid grond. Ons doel is nu om van de vervuilde site van de Kleiputten weer een gezond en groen gebied te maken.”