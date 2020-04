Annulatie Tomorrowland kost Rumst zeker 730.000 euro: “Gemeentekas is gelukkig gezond” Els Dalemans

24 april 2020

De annulatie van het festival Tomorrowland in Boom naar aanleiding van de coronacrisis heeft ook voor buurgemeente Rumst grote gevolgen. “Onze inkomsten uit het gemeentelijk kampeerreglement vallen weg, die waren goed voor 729.000 euro. Gelukkig is onze gemeentekas financieel gezond, dus we moeten geen projecten schrappen”, zegt schepen van financiën Raf De Schepper (CD&V-3D).

Gemeenteraadslid Bart Claes (Vlaams Belang) maakt zich zorgen om de financiële gevolgen voor de gemeente Rumst nu Tomorrowland 2020 geschrapt wordt. “Hebben we al een zicht op de minderinkomsten door deze annulatie? Het wegvallen van Tomorrowland is vast niet het enige gevolg van de huidige crisis: denk maar aan faillissementen, een hogere werkloosheid, meeruitgaven bij het OCMW... Hebben we een zicht op de financiële weerslag die deze zaken zullen hebben op ons gemeentelijke budget? Zijn er geplande investeringen of uitgaven die hierdoor moeten worden aangepast?”

Minder inkomsten

De Schutter sust: “We verliezen inderdaad heel wat inkomsten door de annulatie van Tomorrowland. Jaarlijks mogen we via het gemeentelijk kampeerreglement rekenen op zo’n 729.000 euro. En we mogen inderdaad nog op een bijkomend financieel verlies rekenen, omdat we minder inkomsten verwachten uit de aanvullende personenbelasting en bedrijfsbelastingen. Bovendien deden we extra uitgaven om de coronacrisis te bestrijden. De juiste financiële gevolgen kan ik nu nog niet geven, daar zullen we pas in de loop van volgend jaar een volledig zicht op krijgen.”

Solide gemeentekas

“Maar we denken wel dat de financiële situatie van onze gemeentekas solide genoeg is om dit probleem op te vangen. De annulatie van Tomorrowland dit jaar betekent ook geen structureel verlies. Onze overeenkomst met de organisatie loopt momenteel al tot 2036. We kunnen de huidige minderinkomsten makkelijk spreiden over de volledige legislatuur. Voorlopig is er dus geen enkele reden om investeringen of geplande uitgaven uit het meerjarenplan te schrappen of bij te sturen.”