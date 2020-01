Agentschap Wegen en Verkeer organiseert infomarkt over expresweg Els Dalemans

07 januari 2020

18u11 0 Rumst Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert op woensdag 15 januari een tweede ‘expresdag’, een infomarkt over de aanleg van de expresweg (N171) in Rumst.

In het voorjaar van 2019 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer al een eerste reeks ‘luisterdagen’, met de informatie en opmerkingen van de bezoekers ging het studiebureau de voorbije maanden aan de slag.

Milieueffecten

De medewerkers tekenden een aantal mogelijke varianten van de nieuwe weg, en lijstten bij elk ontwerp op wat de effecten van de nieuwe weg op mens en milieu zouden zijn. Dit dossier wordt nu -in de vorm van een ‘aanmeldingsnota’- voorgelegd aan het Team MER, dat op basis hiervan beslist of het onderzoek naar de milieueffecten zo gevoerd kan worden.

Infomarkt

Bij deze aanmeldingsnota hoort wettelijk ook een publieke raadpleging van 30 dagen. Net voor de start van die raadpleging legt het Agentschap Wegen en Verkeer de verschillende pistes voor aan de inwoners tijdens een informarkt. Tijdens die ‘expresdag’ wordt de inhoud van het dossier over de nieuwe verbindingsweg uit de doeken gedaan. Na de infomarkt worden ook de reacties van de Rumstenaars mee gebundeld in een verslag voor het Team MER.

De expresdag vindt plaats op woensdag 15 januari 2020 van 14 tot 21 uur in de lokalen van SBSO Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31 in Rumst. De toegang is vrij, inschrijven is niet nodig.