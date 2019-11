Actiegroep ‘Red onze Kleiputten' viert eerste verjaardag met symbolische boomplantactie Els Dalemans

21 november 2019

18u13 0 Rumst De actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ blaast op zondag 24 november een eerste kaarsje uit, en viert die verjaardag met een symbolische boomplantactie in het gebied.

“Omdat het asbest in sommige delen van de Kleiputten aan de oppervlakte ligt, werd in augustus een omheining rond het asbeststort geplaatst. Maar hierbij werden, zonder enige vergunning, zo’n 170 bomen gekapt door de aannemer die werkt voor De Vlaamse Waterweg. Wij dienden samen met Leefmilieu Rupelstreek een klacht in bij het Agentschap voor Natuur en Bos tegen deze praktijken. Maar tot nu toe werd er in het gebied nog niets hersteld”, zegt woordvoerder van de actiegroep Frank Van Houtte.

Boomplantactie

“Daarom organiseren wij op onze eerste verjaardag deze symbolische boomplantactie om dat onrecht te compenseren. We vertrekken zondag om 13 uur vanop twee locaties naar het plantgebied. We verzamelen aan de ingangspoort van de voormalige steenbakkerij ‘De Beukelaer’ tegenover de Kard. Cardijnstraat 59 in Terhagen (Rumst) en aan ‘De Unit’ tegenover de St. Kathelijnestraat 10 in Boom. Na de boomplantactie praten we na met een drankje en een lekkere tas soep aan het lokaal van ‘De Lustige Vissers’ in het gebied. Iedereen is welkom.”

Waardevol natuurgebied

Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ vecht tegen de sanering van het gebied, waar zich een asbeststort en huisvuilstort bevinden. Bij deze sanering zou het grootste deel van de Kleiputten ontbost en opgehoogd worden, volgens de actiegroep gaat het hier echter om zeer waardevol natuurgebied. De actiegroep pleit daarom voor dringende sanering van de vervuilde 10 hectare, maar voor het behoud van de overige 80 procent van de Kleiputten.