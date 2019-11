Actiegroep plant wilgentwijgen aan asbestgrond als verjaardagsfeestje Antoon Verbeeck

24 november 2019

Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ organiseerde vandaag een symbolische plantactie aan de Kleiputten Terhagen in Rumst, dit ter gelegenheid van hun eerste verjaardag. De eigenaars van de gronden, het provinciebestuur en De Vlaamse Waterweg, verboden de actievoerders de verontreinigde gronden en in het bijzonder de met asbest vervuilde grond te betreden. De 150 aanwezigen hielden zich aan die regel. “Het was ook niet onze bedoeling om de grond te betreden. Bizar dat ze trouwens nu als reden de volksgezondheid aanhalen, want ze hebben zelf jarenlang asbest open en bloot laten liggen”, zegt Leen Schamp. “Van de politie mochten we een ludieke plantactie organiseren, zolang we er maar geen bomen aan te pas kwamen. De bomen werden dus vervangen door wilgentwijgen, die aan de omheining van de asbestgrond werden geplant.”