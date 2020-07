Aantal sluikstorten stijgt, maar amper boetes: 136 meldingen, slechts één pv en één GAS-boete Els Dalemans

10 juli 2020

13u13 1 Rumst Volgens gemeenteraadslid Bart Claes (Vlaams Belang) moet de pakkans voor daders van sluikstorten in Rumst dringend omhoog. “Tegenover de 136 meldingen van vorig jaar, staan één pv en één GAS-boete.” Burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) belooft beterschap: “We gaan een gemeenschapswacht aanwerven.”

“In 2019 ontving de gemeente Rumst maar liefst 136 meldingen over sluikstorten. We kampen hier duidelijk met een probleem, want op amper vijf jaar tijd is het aantal meldingen bijna verdubbeld. Om hoeveel kilogram afval het precies gaat, kon men mij niet vertellen, maar de ophalings-, verwerkings- en personeelskosten gelinkt aan deze storten kosten Rumst handenvol geld.”

Eén GAS-boete

“Het opvallende is dat, terwijl het aantal sluikstorten fel stijgt, het aantal processen-verbaal en GAS-boetes jaar na jaar daalt. Het afgelopen jaar werd slechts één GAS-boete opgelegd en amper één proces-verbaal opgesteld. En dit voor 136 meldingen. In 2014 telde men 69 sluikstorten, maar wel 10 pv’s en GAS-boetes. Ik pleit daarom voor een hardere aanpak en een forse verhoging van de pakkans, onder meer door beter toezicht op gevoelige locaties.”

Correcter systeem

“De cijfers van mijnheer Claes kloppen, maar er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor deze felle stijging van het aantal sluikstorten in onze gemeente. We werken sinds 2017 met een correcter meldsysteem, mogelijk vinden onze inwoners sindsdien ook makkelijker de weg naar het meldpunt”, reageert burgemeester Callaerts.

Gemeenschapswacht

“We kunnen ook niet zomaar boetes uitschrijven, als we niet weten wie achter een het sluikstorten zit. Er wordt steeds heel veel moeite gedaan om de daders te vinden, maar het blijft vaak een raadsel. Bovendien hebben we op dit moment maar twee ambtenaren die een GAS-pv mogen uitschrijven, en dat is te weinig. Daarom gaan we een gemeenschapswacht aanwerven, die elke dag de baan op kan en zeker op sluikstorten zal focussen. Dat moeten we de komende jaren ook merken in het aantal pv’s.”