62ste Lichtfeesten combineren nieuwe activiteiten met traditie: “Weer vijf kilometer aan prachtig verlichte huizen en tuinen” Els Dalemans

07 augustus 2019

20u42 0 Rumst De Lichtfeesten in Reet (Rumst), die plaatsvinden op 9, 10 en 11 augustus, combineren een reeks bestaande activiteiten met enkele nieuwigheden. “Vanzelfsprekend mogen de 350 verlichte huizen en tuinen ook op deze 62ste editie niet ontbreken”, zegt coördinator Dieter Wilssens.

“De Lichtfeesten zijn ontstaan in 1957, toen de eerste bewoners verhuisden naar de gloednieuwe sociale woningen in de wijk Predikherenvelden. Maar de straten waren nog niet aangelegd en de straatverlichting ontbrak. De bewoners hadden daarom afgesproken om hun tuinen zelf te verlichten tijdens het eerste wijkfeest”, vertelt Wilssens.

“Dat feest mét tuinverlichting werd jaar na jaar herhaald, en mensen uit de omliggende straten en later ook dorpen kwamen mee genieten van al dat moois. Zo zijn de ‘Lichtfeesten’ ontstaan, en nu 62 jaar later kan je hier nog steeds komen kijken naar vijf kilometer aan prachtig verlichte huizen en tuinen.”

“Maar we bieden ondertussen ook een pak meer activiteiten aan, en lokken zo wel 18.000 bezoekers. In de straten worden sfeerterrassen ingericht, muziekgroepen brengen er live hun werk. Op het grote middenplein wordt vrijdagavond aan stijldansen gedaan, Olga Terechova van het TV-programma ‘Sterren op de dansvloer’ geeft er dans-demonstraties.”

Tweede Lichtkoers

“Zaterdagnamiddag focussen we op de kleinste bezoekers: met ‘Fun4Kids’ bieden we kinderen van 2 tot 15 jaar oud allerlei activiteiten aan. Vanaf 13.30 uur kunnen ze op het middenplein terecht voor workshops, grime, sportactiviteiten, grote springkastelen… Na het succes van vorig jaar organiseren we ook de 2de editie van de Lichtkoers. Dat is een retro-wielerevent voor niet-professionele wielerfans.”

“Op zaterdagavond vindt de tweede editie van de Lichtmarkt plaats, een markt met unieke en vaak zelfgemaakte producten. In de tent brengen Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht hun show ‘Van 7 tot 77'. We sluiten ons feestweekend op zondagavond af met het populaire ‘Lichtfeesten zingt’.”

Alle info op lichtfeestenreet.be