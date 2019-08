41 chauffeurs negeren rood licht TVDZM

De politiezone Rupel heeft afgelopen maand vier controleacties gehouden aan het verkeerslicht ter hoogte van supermarkt Alvo in de Tuinwijk in Rumst. De politie controleerde telkens zo’n 45 minuten. Opmerkelijk is dat er tijdens de vier controleacties in totaal maar liefst 21 voertuigen door het rode licht reden. De betrokkenen mogen zich binnenkort aan een geldboete verwachten. Zowel de politie als burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) kondigen ook in de toekomst gelijkaardige controles aan.