‘Taskforce’ en extra opleidingen moeten ondernemers door coronacrisis loodsen Els Dalemans

07 augustus 2020

12u00 0 Rumst De gemeente Rumst en Ondernemersorganisatie UNIZO gaan op zoek naar ambassadeurs voor hun nieuwe ‘taskforce’. “Samen met de ondernemers uit onze gemeente willen we de uitdagingen rond de coronacrisis aanpakken. We starten met cheques voor opleidingen, ook andere ideeën zijn welkom”, zegt Schepen van lokale economie Els Devlies (N-VA).

“Heel wat ondernemers hebben het moeilijk door de coronacrisis, zij kunnen extra ondersteuning goed gebruiken. We zagen dat zij de voorbije maanden stuk voor stuk creatief aan de slag gingen om hun zaak tóch nog draaiende te houden, bijvoorbeeld door in sneltempo digitaal te gaan werken of de focus van hun zaak snel te heroriënteren.”

Opleidingscheques

“Om hierbij te helpen, maken we budget vrij voor opleidingscheques. Ondernemers die in 2020 deelnemen aan een Ondernemersforum van UNIZO Provincie Antwerpen krijgen 250 tot 400 euro terugbetaald. In de opleidingen komen allerlei onderwerpen aan bod: hoe je kan herstellen, groeien en leren uit een crisis, hoe je aan de slag gaat met trends zoals tiktok & youtube, hoe je fysieke en onlinewinkel elkaar kunnen versterken…”

Taskforce

“Omdat bij al die aanpassingen de nodige groeipijnen horen, willen wij onze ondernemers ook graag lokaal extra ondersteunen. We richten daarom een taskforce op, om zo samen met onze ondernemers de juiste acties te plannen om hen te helpen. Het doel moet zijn onze ondernemingen snel weer op volle toeren te laten draaien of te versterken.”

Ambassadeurs

“Voor deze taskforce zijn we nog actief op zoek naar een aantal ondernemers die zich als ‘ambassadeur’ willen engageren. Iedereen is welkom: zowel grote ondernemingen als KMO’s, middelgrote en kleine zaken. Vanuit die groep kunnen we samen op zoek gaan naar nieuwe acties en ideeën voor onze Rumstse ondernemers. Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden bij de dienst ‘lokale economie’ via lokale.economie@rumst.be.”