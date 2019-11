‘Kleivriendinnen’ van Nora Tilley maken vaasjes voor ALS Liga: “Wij zetten haar missie verder”

27 november 2019

17u28 0 Rumst Met de actie ‘Bloemenvaasjes voor Nora Tilley’ zamelen de keramisten van keramiekatelier Bamboo in Rumst ook dit jaar weer geld in voor de ALS Liga. “Er wordt nog te weinig onderzoek gedaan naar die vreselijke en ongeneeslijke ziekte, waar onze lieve vriendin Nora aan overleed. Wij zetten haar missie verder, door opnieuw geld in te zamelen”, zegt Bie Van Gucht.

In 2018 organiseerden de ‘kleivriendinnen’ van Nora Tilley ‘De Warmste Kom’, een klein project dat al snel gigantisch groot werd. Keramisten uit binnen- en buitenland sloten zich bij de actie aan, de meer dan 3.000 kommen vlogen de deur uit. Het resultaat was een cheque van zo’n 95.000 euro, die de keramisten zelf gingen overhandigen tijdens De Warmste Week. Nu één jaar later en enkele maanden na het overlijden van Nora, organiseert keramiekatelier Bamboo een nieuwe actie: ‘Bloemenvaasjes voor Nora Tilley’.

300 vaasjes

“De actie van vorig jaar kan je maar één keer organiseren, we waren toen met vele vrijwilligers wekenlang in de weer met de organisatie. Daarom houden we het dit keer bewust kleiner. We draaiden bij Bamboo samen zo’n 300 vaasjes, spontaan kregen we toch ook nu weer enkele exemplaren toegestuurd uit andere keramiekateliers. Het resultaat van ons werk zullen we verkopen tijdens ons Keramiekcafé komend weekend. Voor één vaasje betaal je 20 euro”, zegt Van Gucht.

Aandacht voor ALS

“De cheque zal dus niet zo groot zijn als in 2018, maar even belangrijk als dat geld voor onderzoek vinden we de aandacht die gaat naar ALS. Vorig jaar werkten we onder de noemer van de ‘Warmste Week’, nu niet. Omdat we de mensen van de ALS Liga na onze actie van vorig jaar persoonlijk kennen, gaan we hen het geld rechtstreeks schenken.”

De bloemenvaasjes voor Nora Tilley zijn te koop tijdens de opendeurdagen van Bamboo in de Lazaruskapel, Lazarusstraat 1 in Rumst op vrijdag 29 november van 17 tot 21 uur en op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 11 tot 17 uur.