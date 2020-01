‘Help is on the way’ organiseert spaghettifestijn voor Kom op tegen kanker Els Dalemans

07 januari 2020

14u41 1 Rumst Voor de zesde keer op rij zal Rumstenaar Pol Vermeersch tijdens het Hemelvaartweekend de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker rijden. Voor het vierde jaar al rijdt er ook een tweede team van ‘Help is on the way’ mee. “Om de nodige 11.000 euro startgeld in te zamelen, organiseren we ook dit jaar weer een spaghettifestijn”, zegt Vermeersch.

“Zes jaar geleden organiseerde ik, samen met mijn vrouw Nele, met een bang hartje voor het eerst een spaghettifestijn. We moesten immers maar liefst 5.000 euro inzamelen, en wisten niet of dit ons zou lukken. Maar metéén kregen we hulp van tientallen helpers en sponsors, en de organisatie werd een groot succes. Sinds vier jaar zamelen we zelfs genoeg in om 2 teams te laten starten, en dat hopen we nu ook weer te doen ”, zegt Vermeersch.

Spaghettifestijn

“Ikzelf rijd nog altijd de volledige 1.000 km alleen, een tweede groep andere Rumstse fietsers zorgen samen voor nog eens 1.000 km. We zijn volop in de weer met de voorbereidingen én met de inzameling van het nodige startgeld. Dit jaar moeten we 11.000 euro verzamelen, daarom organiseren we opnieuw een spaghettifestijn.”

“De eetdag voor het goede doel vindt plaats op 22 februari in de Parochiale Kring in Rumst, van 12 tot 20.30 uur. We serveren spaghetti bolognaise en een vegetarische variant. Inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom. We zoeken ook nog sponsors en alle vrije giften zijn welkom op het 1000km-rekeningnummer BE14-7331-9999-9983 met als mededeling onze teamcode: 170-114-046 gift.”

Meer info: www.helpisontheway.be