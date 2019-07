“Helft flitscontroles van Politiezone Rupel voortaan op grondgebied Rumst” Els Dalemans

11 juli 2019

17u23 3 Rumst Politiezone Rupel plant de helft van de toekomstige flitscontroles op zijn grondgebied in de gemeente Rumst. “Hoewel we 3 keer zo groot zijn als andere gemeenten in de zone, werd de koek altijd gelijk verdeeld. Verhoudingsgewijs werd in Rumst dus veel te weinig gecontroleerd, dat gaat nu veranderen”, zegt burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA).

“Samen met de nieuwe korpschef van Politiezone Rupel gaan we de taken binnen het werkingsgebied - de gemeenten Boom, Niel, Schelle, Hemiksem en Rumst - correcter verdelen. Zo ligt de helft van het aantal lopende kilometer aan wegen binnen de zone op het grondgebied van Rumst. Onze gemeente is in oppervlakte drie keer zo groot als Schelle en toch werden tot nu in elke gemeente evenveel flitscontroles georganiseerd. Nochtans is verkeersveiligheid een groot pijnpunt in Rumst en de verkeerongevallen zijn heel vaak het gevolg van overdreven snelheid.”

“Rumst is niet alleen groot, samen met buurgemeente Boom betalen wij ook het meeste aan de politiezone. Voor Rumst gaat het om een dotatie van 1,4 miljoen euro, Boom zit bijna aan 2 miljoen, terwijl Schelle bijvoorbeeld maar 800.000 euro betaalt. Op financieel vlak wordt dus wél rekening gehouden met het verschil in grootte, wij vragen nu ook op andere vlakken een gelijkaardige verdeelsleutel.”

“Natuurlijk moet je ook altijd kijken naar wat een specifieke gemeente precies nodig heeft. In Boom kan het nodig zijn om op de aanpak van andere problemen te focussen dan in Rumst. Voor ons zijn die extra flitscontroles nu een prioriteit, snelheidsduivels zullen dat merken.”

N-VA-gemeenteraadslid Bram Van Keer vond in het ‘Rapport Schaalvergroting PZ’ nog enkele opmerkelijke opmerkingen over de politiezone Rupel. “Het aantal inwoners per operationele politie-agent ligt in onze zone veel hoger dan elders. Ook wordt onze zone aanzien als ‘niet levensvatbaar’, omdat er bijvoorbeeld geen 24/24 uur een OGP (officier gerechtelijke politie) aanwezig is. We moeten dringend extra personeel aanwerven, en misschien ook een fusie met een andere politiezone overwegen”, klinkt het.

Het klopt dat onze zone nu 101 agenten telt, of één agent per

626 inwoners. In vele andere zones gaat het om één agent per

600 inwoners. Politiezone Mechelen-Willebroek heeft zelfs

één agent per 200 inwoners Jurgen Callaerts, burgemeester van Rumst

“Het klopt dat Rupel - in tegenstelling tot vele andere politiezones - de voorbije jaren nooit voor een deftige uitbreiding van het personeelsbestand is gegaan”, reageert Callaerts. “Het resultaat is dat onze zone nu 101 agenten telt, of één agent per 626 inwoners. In vele andere zones gaat het om één agent per 600 inwoners of minder. Politiezone Mechelen-Willebroek, gelegen net naast onze zone, heeft zelfs één agent per 200 inwoners. Dat verschil zie je ook duidelijk in het straatbeeld.”

“Op dit moment is een inhaalbeweging aan de gang, in juni werd nog beslist om het personeelskader uit te breiden met tien medewerkers. Maar we hebben nog meer personeel nodig, zeker bij onze interventieploegen. Vooral zij zitten op dit moment op hun tandvlees. De kameraadschap binnen onze zone is heel groot, dus men springt graag in bij ziekte of vakantie, maar op lange termijn is dit niet houdbaar.”