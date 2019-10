“Geen kampeerders meer aan schoolpoort met één aanmeldsysteem voor hele gemeente” Els Dalemans

07 oktober 2019

13u36 2 Rumst Rumst start in maart 2020 met één aanmeldsysteem voor alle basisscholen in de gemeente. “De helft van onze scholen kampt met een capaciteitsprobleem, met één systeem maken we het duidelijk en gelijk voor iedereen. Hopelijk moet er nu niet meer gekampeerd worden aan de schoolpoort”, zegt schepen voor Onderwijs Wendy Weckhuysen (CD&V/3D).

“Omdat er de voorbije jaren alsmaar meer tentjes en mobilhomes opdoken aan de schoolpoort, gingen we op zoek naar een oplossing. We riepen de directies van de verschillende scholen samen en vroegen hen hoe we dit probleem het best kunnen aanpakken. Niet alle scholen in Rumst kampen met een capaciteitsprobleem: in Vosberg, Sleutelhof en Ter Doelhagen is voorlopig voldoende plaats. Maar in De Wingerd, Sint-Jozef en Eikenlaar wordt met wachtlijsten gewerkt.”

Afstand tot de school

“We hebben samen met de directies beslist om toch met één aanmeldsysteem voor alle basisscholen in de gemeente te werken. Zo houden we de situatie duidelijk en gelijk voor iedereen. Het eerste criterium zal altijd de vrije schoolkeuze zijn. Wanneer dit niet meer mogelijk is, houden we rekening met de afstand tot de school. Door voorrang te geven aan leerlingen die dicht bij de school wonen, hopen we immers ook de mobiliteitsproblemen ‘s morgens en ‘s avonds aan te pakken. Het zou ideaal zijn als iedereen te voet of met de fiets naar school kan gaan.”

Op weg naar het werk

“Inwoners van Rumst krijgen geen voorrang, met dat criterium werken is niet toegelaten. Dit wil inderdaad zeggen dat er mogelijk kinderen uit bijvoorbeeld Boom dichter bij een Rumstse school zullen wonen dan kinderen uit de andere uithoek van onze gemeente. Maar dit zal maar om enkelingen gaan: heel wat scholen tellen nu meerdere leerlingen van vér buiten Rumst. Zij wonen in Hoboken, Londerzeel, Bornem... maar worden door hun ouders afgezet in Rumst op weg naar het werk. Zo is er voor kinderen uit de buurt zo geen plaats meer in de school vlakbij. Ook die situatie zal, net als het ‘schoolpoortkamperen’, vanaf 2020 verleden tijd zijn.”