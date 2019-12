‘Bloemenvaasjes voor Nora Tilley’ brengen 7.500 euro in het laatje voor ALS Liga Els Dalemans

04 december 2019

11u55 0 Rumst Met de actie ‘Bloemenvaasjes voor Nora Tilley’ zamelen de keramisten van keramiekatelier Bamboo in Rumst maar liefst 7.500 euro in voor de ALS Liga.

“We draaiden samen zo’n 300 vaasjes, spontaan kregen we ook enkele exemplaren toegestuurd uit andere keramiekateliers. We verkochten de vaasjes tijdens ons Keramiekcafé, aan 20 euro per stuk. Bovenop werd er nog wat gegeten en gedronken, met een cheque van 7.500 euro als resultaat”, zegt initiatiefneemster Bie Van Gucht.

“We organiseren deze actie omdat er nog te weinig onderzoek wordt gedaan naar die vreselijke en ongeneeslijke ziekte, waar onze lieve vriendin Nora aan overleed. Wij zetten haar missie verder, door opnieuw geld in te zamelen. Vorig jaar organiseerden we ‘De Warmste Kom’: we verkochten 3.000 kommen en zamelden maar liefst 95.000 euro in. Dit jaar hielden we onze actie bewust wat kleiner, maar evengoed met een mooi resultaat.”