Zusters O.L.V van 7 Weeën onthullen coronakunstwerk: “Voor iedereen die zorg draagt en zorg vraagt” Sam Vanacker

16 september 2020

13u58 0 Ruiselede Op dinsdag 15 september, het patroonsfeest van O.L.V. van 7 Weeën, onthulde de confrérie in de Pensionaatstraat in Ruiselede een coronakunstwerk. Het centrale beeld in het werk is van de hand van Ruiseleeds fotograaf Norbert Maes. “Het werk symboliseert een heilige groet aan iedereen die zorg vraagt en zorg draagt”, aldus kanunnik Patrick Degrieck.

Jaarlijks organiseert de confrérie O.L.V. van 7 Weëen onder de noemer ‘Ilud Mane’ een religieus-cultureel evenement met activiteiten gespreid over drie weken. Door corona kreeg Illud Mane een bijzondere editie, niet in het minst omdat de Zusters van de 7 Weëen - en bij uitbreiding woonzorggroep Curando - niet gespaard bleven van het virus.

“Twee zusters zijn gestorven, terwijl het virus in een van de huizen van Curando 38 levens gekost heeft”, zegt kanunnik Patrick Degrieck. “Er is geen kunsttentoonstelling dit jaar met Ilud Mane. Wel onthullen we vandaag een bijzonder coronakunstwerk. Niet alleen om de overledenen te gedenken, maar we dragen het ook op aan allen die zorg dragen en aan allen die zorg vragen. In de media hebben we de voorbije maanden tientallen verhalen van hoop kunnen lezen die getuigen van een grote barmhartigheid. Die barmhartigheid en die hoop vinden we ook terug in dit werk.”

Voor de realisatie van het werk deed Degrieck een beroep op de Ruiseleedse kunstfotograaf Norbert Maes. “Het werk symboliseert een heilige namasté-groet. Het wees gegroet en de biddende handen eren het mysterievolle in elke mens en verwijzen ook naar het gebed waarmee de zusters de mensen willen ondersteunen.”