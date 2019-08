YouTubefenomeen speelt metalcovers op piano bij Piano’s Maene Sam Vanacker

27 augustus 2019

18u08 2 Ruiselede YouTubefenomeen Viktoriya Yermolyeva komt op 1 september optreden bij Piano’s Maene in Ruiselede. De naam van de Oekraïnse zegt je misschien weinig, maar haar rock- en metalcovers op piano gooien hoge ogen op het internet.

De covers van Yermolyeva (41) werden al miljoenen keren bekeken op YouTube en ze heeft meer dan negentigduizend volgers op Facebook. Op 1 september kun je haar live aan het werk zien in Ruiselede. “Vorig jaar bracht ze al eens een bezoek aan ons en toen speelde ze een paar nummers op verschillende piano’s”, zegt Stefaan Vanfleteren van Piano’s Maene. “Onlangs kwam ze de nieuwe Chris Maene Straight Strung vleugel testen en meteen besloot ze een volledig concert in te plannen. We zijn trots haar terug te mogen verwelkomen.”

‘Vika’ werd geboren op 2 november 1978 in Kiev en studeerde er piano aan de Tchaikovsky Muziek Academie. Sinds 2008 ligt haar focus op rock- en metalcovers. Ze brengt een brede waaier van rock- en metalnummers, gaande van Highway to Hell van AC/DC tot Stairway to Heaven van Led Zeppelin, maar ook Queen, Muse, David Bowie, System of a Down, Alice Cooper, The Cure, Nine Inch Nails en Metallica passeren de revue.

Tickets kosten vijftien euro en zijn te bestellen op de website van Piano’s Maene. Het optreden start om 20 uur.