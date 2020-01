Woonproject Ter Beke in Ruiselede uitverkocht SVR/VDI

21 januari 2020

17u04 0 Ruiselede Ter Beke, het woonproject dat de WVI in de Kasteelstraat heeft gerealiseerd, is uitverkocht. De laatste van de negen beschikbare bouwgronden is net verkocht.

Het gemeentebestuur besloot in zee te gaan met de West-Vlaamse Intercommunale voor een herbestemming van de oude site van vleesverwerkend bedrijf Ter Beke in hartje Ruiselede. De WVI kocht de grond al in 2009, maar het was wachten tot 2015 tot de eigenlijke sloop van de fabriek en de aanleg van de bouwkavels. In 2018 startte de verkoop. Vorig jaar werden er al acht verkocht, deze maand werd de laatste verkocht. Twee kavels zijn bestemd voor open bebouwing, zeven voor koppelwoningen. De percelen variëren in grootte tussen 243 en 566 vierkante meter.