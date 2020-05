Windzeilenproducent lanceert Covidscherm voor bestelwagens Sam Vanacker

12u02 0 Ruiselede Met twee passagiers in een bestelwagen veilig de baan op in coronatijden? Windzeilenproducent Vervaeke uit Ruiselede past er een mouw aan. Onder de noemer ‘#screeninbetween’ lanceert Vervaeke het COVID-scherm aan, een doorzichtig zeil dat inzittenden afschermt van elkaar.

Volgens de nieuwe coronamaatregelen mag je met meerdere passagiers in een bestelwagen de baan op, weliswaar op voorwaarde dat de passagiers veilig afgeschermd zijn. Daar speelt Vervaeke erg handig op in. “Twee arbeiders elk met een bestelwagen naar een werf laten rijden, kost een hoop geld”, vertelt Kristof Blockeel, CEO van Vervaeke. “Wij vonden daar intern vrij snel een oplossing voor en maakten een afscherming met transparant zeil.”

“Om andere bedrijven te helpen die in hetzelfde schuitje zitten, ontwikkelden we een DIY-pakket dat we kunnen opsturen. Het systeem is heel eenvoudig in drie stappen te monteren. Je plaatst de basisstructuur op een hoofdsteun, schuift het zeil erover en daarna snij je het overtollige zeil af. Mooi meegenomen is dat het systeem geen beschadigingen achterlaat na gebruik.”

Meer info over het bestelwagenscherm van Vervaeke is te vinden op www.screeninbetween.be.