Werken op til in Oude Tieltstraat Sam Vanacker

07 augustus 2020

19u02 2 Ruiselede Op woensdag 12 augustus gaat de Oude Tieltstraat dicht voor werken. Het traject tussen de Kruiswegestraat en Waterwalstraat krijgt een nieuwe toplaag.

Waar nodig worden de zijkanten versterkt met grasdallen. Aansluitend wordt de Zandstraat aangepakt, terwijl er in de Kraaienbroekdreef een nieuwe greppel gegraven wordt voor de waterafvoer. De aannemer van dienst is Adiel Maes uit Lichtervelde. De rijweg zal in beide rijrichtingen afgesloten worden. Het einde van de werken is voorzien op 31 oktober. Plaatselijk wordt omleiding voorzien.