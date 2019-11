Weer voorraad werkmateriaal gestolen uit bestelwagen VHS

22 november 2019

Langs de Bruggesteenweg in Ruiselede is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een bestelwagen van een zelfstandige. De daders braken het achterportier open en gingen aan de haal met duur werkmateriaal. De diefstal werd pas ’s morgens opgemerkt, toen de eigenaar aan zijn dagtaak wilde beginnen. Van de daders is voorlopig geen spoor. De politie is een onderzoek gestart. Inbraken in bestelwagens, waarbij de daders telkens uit zijn op werkmateriaal, zijn een ware plaag.