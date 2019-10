Wéér brand in droogtoren van landbouwbedrijf maar schade valt dit keer mee: “Geen drama zoals in 2017” Hans Verbeke

30 oktober 2019

16u52 0 Ruiselede De schrik sloeg het gezin De Baets dinsdagavond even om het hart, toen brand uitbrak in hun droogtoren langs de Wingenesteenweg in Doomkerke. Alweer, want in 2017 gebeurde dat ook al twee keer. “Toen was de schade gigantisch, nu valt het mee”, zegt Koen De Baets. “Het is zelfs de moeite niet om aan te geven bij onze verzekeringsmaatschappij.”

Op het landbouwbedrijf van de familie Debaets staat een gigantische toren waarin onder meer maïs en aardappelen gedroogd worden. De eerste dienen als veevoeders, de tweede als grondstof om er biologisch afbreekbare plastiek van te maken. “Dinsdagavond iets voor negen uur roken we plots iets verdachts”, zegt zaakvoerder Koen De Baets. “We zijn onmiddellijk gaan kijken in de silo’s maar zagen niks abnormaals. We vonden dat eigenaardig. Daarom besloten we om onze drie drogers op te starten en alles netjes in het oog te houden.”

Oudste droger getroffen

Kort na het opstarten liep het verkeerd. “Eén van de motoren van onze oudste droger was blijkbaar al oververhit en vatte al snel vuur”, vertelt Koen. “Er waren zoveel vlammen dat we het zelf niet meester konden en dus belden we maar snel de brandweer. De blussers leverden schitterend werk. In een goed half uur was alles onder controle. De laatste brandweerlui konden rond één uur terugkeren naar hun kazerne.” Volgens Koen is de schade beperkt. “Twee motoren zijn vernield en de productie in die ene droger ligt natuurlijk stil. De twee andere kunnen wel gewoon functioneren. De getroffen droger is twaalf jaar oud en meteen ook de oudste waarover we beschikken. Zo’n droger wordt normaal gezien op vijf jaar afgeschreven. We mogen dus niet mopperen. Misschien kunnen we hem nu maar beter vervangen door een nieuw exemplaar.”

Eén miljoen euro geïnvesteerd

De brand van dinsdagavond deed de familie én de hulpdiensten terugdenken aan wat in 2017 gebeurde op het bedrijf. Zowel in april als in december woedde er een zware brand. De tweede keer gebeurde dat amper enkele weken nadat de productie was heropgestart in een installatie waarin zowat één miljoen euro was geïnvesteerd. “Toen was het een drama maar nu liep het gelukkig niet zo’n vaart”, beseft Koen. “Daar zijn we dankbaar voor.”