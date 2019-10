Exclusief voor abonnees Voormalige boezemvrienden Birger en Karel praten nu toch over ruzie rond Tjops: “Dat onze vriendschap na 24 jaar zo is moeten eindigen, doet pijn” Sam Vanacker

07 oktober 2019

11u31 2 Ruiselede Zowel Birger Allary als Karel Knockaert van Tjops betreuren dat het tot een rechtszaak is moeten komen. Eerder raakte bekend dat de twee voormalige boezemvrienden in een juridische strijd verwikkeld waren om het merk ‘Tjops’. Op de details van de zaak willen de twee liever niet ingaan en allebei hopen ze nog tot een oplossing te komen buiten de rechtbank.

Afgelopen woensdag werd in de kamer van koophandel een zaak ingeleid over het merk, de handelsnaam en het logo van ‘Tjop’s Low & slow BBQ’, het barbecueconcept waarmee Birger Allary uit Ruiselede en Karel Knockaert uit Zerkegem in 2017 nog Mijn Pop-Uprestaurant wonnen. Vorige zomer gingen de twee vrienden echter uiteen. Birger richtte zich in Ruiselede op de Tjops Grill Academy, terwijl Karel alleen verderging met de catering. Nu lijkt de breuk compleet door een discussie over geld. Zowel Karel als Birger hebben een advocaat onder de arm genomen en zitten in een bittere strijd verwikkeld om de nalatenschap van Tjops.

