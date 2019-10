Voormalige boezemvrienden Birger en Karel praten nu toch over gevecht rond Tjops: “Op een rondje moddergooien zit niemand te wachten” Sam Vanacker

07 oktober 2019

11u31 0 Ruiselede Zowel Birger Allary als Karel Knockaert betreuren dat het tot een rechtszaak is moeten komen. Eerder raakte bekend dat de twee voormalige boezemvrienden in een juridische strijd verwikkeld waren om het merk ‘Tjops’. Op de details van de zaak willen de twee liever niet ingaan en allebei hopen ze alsnog tot een oplossing te komen buiten de rechtbank.

Afgelopen woensdag werd in de kamer van koophandel een zaak ingeleid omtrent onder andere het merk, de handelsnaam en het logo van ‘Tjop’s Low & slow BBQ’, het barbecueconcept waarmee Birger Allary uit Ruiselede en Karel Knockaert uit Zerkegem in 2017 nog Mijn Pop-Uprestaurant wonnen. Vorige zomer gingen de twee vrienden echter uiteen. Birger richtte zich in Ruiselede op de Tjops Grill Academy, terwijl Karel solo verder ging met het cateringgedeelte. Nu lijkt de breuk compleet door een discussie over geld. Zowel Karel als Birger hebben een advocaat onder de arm genomen en zitten in een bittere strijd verwikkeld om de nalatenschap van Tjops.

‘Hoofdstuk volwassen afsluiten’

“Ik betreur ten zeerste dat het tot een rechtszaak is moeten komen”, reageert Birger. “Er is gedurende ettelijke maanden van mijn kant uit geprobeerd dit op een andere manier te regelen, maar dat is ondanks onze jarenlange onvoorwaardelijke vriendschap niet gelukt en dat doet nog steeds pijn. Nu willen we in alle rust bekijken of we alsnog rond de tafel kunnen zitten en tot een besluit komen zonder dat de zaak effectief hoeft voor te komen. Ondertussen zijn daarvoor al een aantal data voorgesteld. Ik hoop dan ook uit de grond van m’n hart dat we dan enkele hoofdstukken kunnen afsluiten op een volwassen manier. Ik blijf trots op wat we destijds in het programma samen hebben bereikt.”

Barbecuespirit

De zaak draait behalve om de vraag wie van de twee de naam Tjops mag blijven gebruiken ook om geld, maar noch Karel, noch Birger willen op de details in gaan. “Op een rondje moddergooien zit niemand te wachten”, zegt Birger. “Dat is absoluut niet de stijl die bij de echte barbecuespirit hoort en niet de stijl die bij mij past. Maar het klopt niet dat ik een deel van de winst uit Karels bedrijf wil of eis. Dat is absoluut niet de kern van de zaak. Om al te veel heisa te vermijden ga ik liever niet in op de details.”

Karel bevestigt dat er gepraat zal worden. “Al van in het begin heb ik geprobeerd om de zaken in der minne te regelen, maar jammer genoeg is dat eerder niet gelukt. Ik ben in elk geval tevreden dat de wil om te praten er terug is. De manier waarop het tot nu toe gelopen is blijft in elk geval bijzonder jammer. Dat onze vriendschap na 24 jaar zo is moeten eindigen heeft me echt pijn gedaan. Ik dacht dat we in de zomer van 2018 als vrienden uit elkaar waren gegaan. Hopelijk komen we nu wel tot een oplossing.”