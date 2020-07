Voltallige gemeenteraad steunt motie voor behoud van Sancta Maria Sam Vanacker

01 juli 2020

13u06 2 Ruiselede Oppositiepartij Respect plaatste dinsdagavond een motie op de agenda van de gemeenteraad met betrekking tot het behoud van het instituut Santa Maria in Ruiselede. De motie werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.

“We vragen dat het schoolbestuur KSO Tielt-Ruiselede het instituut Sancta Maria op haar huidige locatie in Ruiselede wil behouden en duidelijk communiceert over de toekomst van de school”, aldus Hannes Gyselbrecht (Respect). “In november 2018 nog was er sprake van een grondige renovatie van de schoolgebouwen, maar in 2020 komt dan plots het nieuws dat het schoolbestuur de school wil sluiten. Dat kwam bij de leerkrachten en leerlingen binnen als een donderslag bij heldere hemel. Ondertussen heeft het schoolbestuur een negatief advies ontvangen van de diocesane plannings en coördinatiecommissie, terwijl ook de commissie zorgvuldig bestuur van de Vlaamse Gemeenschap bevestigde dat de school in Ruiselede blijft.”

Leerlingenaantal daalt

De voltallige gemeenteraad ondertekende de motie. “Het valt niet te ontkennen dat een middelbare school in onze gemeente een absolute meerwaarde is”, zegt burgemeester Greet De Roo (RKD). “Anderzijds is de realiteit ook dat het leerlingenaantal er al jaren in dalende lijn zit. Of het tij nog te keren valt zal af te wachten zijn, maar waar mogelijk willen we de school zeker steunen. Zo hebben we onze gemeentelijke banners die langs de invalswegen staan onlangs nog ter beschikking gesteld van de school.”