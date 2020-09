Vijftien kandidaat-pianostemmers starten zaterdag met nieuwe opleiding bij Piano’s Maene Sam Vanacker

24 september 2020

13u07 2 Ruiselede Zaterdag starten er bij Piano’s Maene in Ruiselede vijftien studenten met een gloednieuwe tweejarige opleiding tot pianostemmer -en hersteller. Met de opleiding, die in samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen aangeboden wordt, hoopt Piano’s Maene het tekort aan pianostemmers in ons land aan te pakken.

“In onze buurlanden bestaan er officiële, meerjarige opleidingen tot pianotechnicus op bachelor-niveau, bijvoorbeeld bij het HMC in Amsterdam. In België is er jammer genoeg geen opleidingsaanbod in het hoger onderwijs, waardoor er een groot tekort is aan hooggekwalificeerde pianostemmers- en technici”, zegt Stefaan Vanfleteren van Piano’s Maene. Syntra organiseerde in het verleden wel al een opleiding tot pianostemmer en ook Piano’s Maene bood in het verleden al een in-house opleiding aan, maar nu bundelen ze de krachten voor een volwaardige opleiding tot pianostemmer en -hersteller, de enige in haar soort in België. Sinds het nieuwe opleidingsaanbod in juli online kwam, liepen er bij Syntra meer dan 60 gemotiveerde kandidaturen binnen voor de opleiding. Vijftien gelukkigen daarvan kunnen op zaterdag 26 september starten.

“Sinds de lockdown heeft de muziek- en evenementensector het hard te verduren gekregen”, gaat Vanfleteren verder. “Anderzijds zijn mensen meer dan ooit in het gezin met muziek bezig. Er kwam tijd en vaak ook financiële ruimte vrij om de hobby waar men altijd van droomde nu eindelijk aan te vatten en dat blijkt ook uit de interesse de voorbije maanden. De groeiende vraag naar akoestische piano’s zorgt daarbij voor een groeiende nood aan pianotechnici en -stemmers. Voor ons bedrijf is de instroom van deze nieuwe ‘kritische resource’ essentieel om verder te kunnen groeien. Heel wat afgestudeerden zullen na de opleiding bij Piano’s Maene aan de slag kunnen, anderen zullen als zelfstandige ondernemer het vak verder zetten.”