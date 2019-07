Vervaeke zet trouwe personeelsleden in de bloemetjes: “Blijven werken, ook al hoeft het niet” Sam Vanacker

20 juli 2019

12u48 0 Ruiselede Bij zeilenproducent Vervaeke Agri in de Eeckhoutstraat werd vrijdag het verlof ingezet met een barbecue voor het personeel. Speciale aandacht ging naar Jeannette Kerckaert (65) uit Oedelem en Annie Braet (60) uit Ruiselede. Beide dames hebben recht op pensioen maar kiezen er heel bewust voor om toch te blijven werken.

Jeannette, die op 21 juli 65 jaar wordt, werkte veertien jaar bij Vervaeke als orderpicker. Vrijdag was het strikt genomen haar laatste werkdag, maar zelfs na haar pensioen komt ze straks nog twee dagen per week werken. “Al vanaf mijn eerste werkdag veertien jaar geleden wist ik dat ik hier goed zat”, vertelt ze. “Bovendien is thuis zitten nietsdoen helemaal niets voor mij. Ik zou het sociaal contact met de collega’s veel te erg missen.”

Jeannette is niet de enige met die ingesteldheid. Ook Annie Braet (60) mag dit jaar op pensioen, maar zij besliste om nog een jaar fulltime te blijven doorwerken. “Die positieve drive van Jeannette en Annie is bijzonder verfrissend in tijden als deze”, zegt Flore De Baets van Vervaeke. “Een groter compliment kan je als werkgever niet krijgen.”