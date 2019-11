Vergane verhalen komen tot leven in kunstruimte SITE25 Sam Vanacker

13 november 2019

16u19 0 Ruiselede Kunsthistorica Petja Gekiere, sinds 2016 de bezielster van projectruimte SITE 25 in de Smisseweg 25, pakt voor de vierde keer in evenveel jaar uit met een nieuwe tentoonstelling van hedendaagse kunst. Dit keer zet ze het werk van Dirk Van Severen en Steven Vermeyen in de kijker.

Petja (46) is freelance verbonden aan het SMAK en het MSK in Gent en is docente kunsteducatie. Ze droomde er al langer van om kunstenaars een platform te bieden en in 2016 werd die droom met SITE 25 ook werkelijkheid. Ze toverde een voormalige schuur in de tuin van haar woonst om tot expositieruimte en sindsdien wordt er elk jaar een tentoonstelling georganiseerd. De komende twee weekends gebeurt dat voor de vierde keer, dit maal met een duotentoonstelling onder de noemer ‘Faded Stories’.

“Qua thematiek passen Dirk Van Severen en Steven Vermeyen prima samen”, legt ze uit. “Van Severen heeft een hang naar het ongewone, naar de donkere kant van de maatschappij. Zo verzamelt hij krantenknipsels en objecten over moorden, sekten en mysteries. Zijn schilderijen, tekeningen en foto’s flirten met de grens tussen Eros en Thanatos. Hij was ook één van de bezielers van de legendarische muziekgroep Sigmund und sein Freund.”

“Steven Vermeyen gebruikte dan weer de geschiedenis van de moorden van Beernem als aanleiding voor de portretserie ‘Wired Heads’, wat thematisch dus aansluit bij Van Severen. De portretten zijn doorwerkt met houtskool, inkt, oliepastel, collage, paraffine, ballpoint en hun dubbele gelaagdheid is omvat door een laag epoxy. Beide kunstenaars brengen als het ware vergane mysteries naar terug boven, vandaar de naam Faded Stories.”

De expo opent op zaterdag 16 november om 19 uur. Op zondag 19 november zijn bezoekers welkom tussen 14 en 18 uur. In het daaropvolgende weekend van zaterdag 23 en zondag 24 november is SITE 25 open tussen van 14 en 18 uur. De geëxposeerde werken zijn te koop.