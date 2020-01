Verbod om nog kwekersvergunning aan te vragen voor Dogs & Friends houdt stand voor Raad van State LSI

24 januari 2020

07u25

Bron: LSI 2 Ruiselede Het verbod om ooit nog een nieuwe kwekersvergunning aan te vragen dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in 2017 heeft opgelegd aan hondenkwekerij Dogs & Friends in Ruiselede had opgelegd, is door de Raad van State bekrachtigd. Het verwierp het schorsingsverzoek van uitbaatster Priscillia Blairon.

Op bevel van Dierenwelzijn ontruimde de politie in maart 2017 hondenkwekerij Dogs & Friends in Ruiselede en het filiaal in Ardooie. Maar liefst 81 honden werden in asielcentra ondergebracht omdat de uitbaatster ondanks een uitbatingsverbod bleef verder doen. Al jaren kwamen over de hondenkwekerij in de Wantestraat in Ruiselede heel wat klachten binnen van bezorgde dierenliefhebbers. Honden zouden niet goed verzorgd zijn en in onhygiënische omstandigheden leven. De uitbaatster werkte niet mee bij de controles en lachte de opmerkingen weg. Toen de hondenkwekerij al voor de vijfde keer haar erkenning verloor en de uitbaatster de maatregelen bleef negeren, legde minister Weyts een uitbatingsverbod van onbepaalde duur op. Dat verbod ging op 7 februari 2017 in, maar bij een nieuwe controle van Dierenwelzijn bleek er niets veranderd. Van het uitbatingsverbod trok uitbaatster Priscillia Blairon zich ook niets aan, met de ontruiming tot gevolg.

De uitbaatster trok naar de Raad van State om de intrekking van de vergunning aan te vechten, maar vangt nu bot. “De uitbaatster mag nooit nog honden verhandelen of een nieuwe vergunning aanvragen”, zegt Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia tevreden. “Als ze ook nog maar één hond durft verkopen, dienen we opnieuw strafklacht in.” Advocaat van Gaia Anthony Godfroid spreekt van een krachtig signaal. “De uitbaatster is het schoolvoorbeeld van de onverbeterlijke broodfokker. Het is juridisch mogelijk dat aan bepaalde recidivisten voor onbepaalde tijd een administratief verbod wordt opgelegd om ooit nog een kwekersvergunning aan te vragen, oordeelt de Raad van State.”