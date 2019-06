Varkensslachthuis decor zonale oefening na ammoniaklek Lieven Samyn

15 juni 2019

11u21 0 Ruiselede Op de terreinen van varkensslachthuis De Coster in Ruiselede heeft de brandweer van de zone Midwest zaterdagvoormiddag een grootschalige oefening gehouden. De oefening ensceneerde een lek in een tank voor opslag van ammoniak voor de koeling. Het gaspakkenteam uit Hooglede-Gits vervulde een prominente rol.

Jaarlijks organiseert de zone Midwest een zonale oefening om de verschillende korpsen beter met elkaar te doen samenwerken en specifieke gevaren van een bedrijf te leren kennen. “Als grootste bedrijf van Ruiselede, waar jaarlijks 1,2 miljoen varkens worden geslacht, zegden we graag onze medewerking toe”, aldus plantmanager Harold Poelvoorde. “We hebben enkele opslagtanks voor ammoniak voor onze koeling staan en dat is een potentieel risico.”

De oefening ensceneerde dan ook een lek in één van de tanks. “De eerste posten zorgden voor een vernevelingsmuur om de ammoniak te doen neerslaan”, legt Lieven Rijckaert van de zone Midwest uit. “Daarna was het aan het gaspakkenteam dat bij interventies met gevaarlijke stoffen wordt ingezet om te verhinderen dat het bluswater in de regenwaterafvoer terecht kwam, het lek te lokaliseren en te dichten.” Dat IGS-team bevindt zich in Hooglede-Gits. Het duurde dan ook wel een tijdje vooraleer dat team haar werkzaamheden kon aanvatten.

Observatoren hielden de oefening nauwlettend in het oog en noteerden wat nog beter kon. Ook burgemeester van Ruiselede Greet De Roo kwam een kijkje nemen. “In onze zone bevinden zich nogal wat slachthuizen maar ook diepvriesbedrijven waarbij hoeveelheden ammoniak zijn opgeslagen. Een ammoniaklek is dus zeker een reëel risico”, aldus nog Lieven Rijckaert.

Exportslachthuis De Coster werd in 2013 overgenomen door Danis NV. Jaarlijks vindt er ook een kleinere brandweeroefening in het bedrijf plaats.