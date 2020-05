Vanaf september nieuwe lessen Beeldende Kunst voor kinderen Sam Vanacker

15 mei 2020

16u22 3 Ruiselede Vanaf 1 september kunnen kinderen hun creativiteit naar hartenlust botvieren in de gebouwen van basisschool De Kiem. In samenwerking met de Kunstacademie van Maldegem (KUMA) worden er voortaan lessen Beeldende Kunst voor kinderen aangeboden. Inschrijven kan nu al.

De gemeenteraad van Ruiselede keurde eind februari al het nieuwe samenwerkingsverband goed. De lessen starten op 1 september. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar zullen er aansluitend op de schooluren telkens een keer per week les kunnen volgen. “Ook kinderen die niet naar school gaan in De Kiem zijn uiteraard welkom”, zegt Annelies Van Tomme van de gemeentelijke cultuurdienst. “Er komt een waaier aan beeldende kunsten aan bod. Concreet gaat het om tekenen, schilderen, boetseren en knutselen, al willen we in de eerste plaats het creatieve vermogen van kinderen stimuleren.”

Kinderen van 6 tot 8 jaar kunnen er op dinsdag terecht, voor kinderen van 9 tot 11 jaar zal de les op donderdag plaatsvinden, telkens van 16.20 tot 18 uur. Inschrijven kan op www.academiekuma.be. Meer info via kunstacademie@maldegem.be of op 050/72.89.50.