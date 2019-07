Vakantiesluiting bibliotheek SVR

Wie van plan is om wat bibliotheeklectuur mee te nemen op vakantie, wacht best niet te lang meer om naar de bib te stappen. Vandaag woensdag is de bibliotheek nog open tussen 17 en 19 uur, zaterdag tussen 10 en 12 uur. Vanaf volgende week maandag 22 juli tot en met zaterdag 3 augustus is bibliotheek Het Portaal echter gesloten. Ook op zaterdag 17 augustus (brugdag) en woensdag 21 augustus (kermiswoensdag) is de bib van Ruiselede dicht.