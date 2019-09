Unizo organiseert ondernemerscafé bij Depannage Verheye SVR

18 september 2019

13u40 1 Ruiselede Unizo Ruiselede organiseert op zaterdag 5 oktober het halfjaarlijkse ondernemerscafé. Dit keer is depannagebedrijf Verheye in de Eeckhoutstraat het gastbedrijf.

Depannage Verheye & Mc staat bekend als specialist in het takelen van vrachtwagens en bussen, zowel op nationaal als internationaal vlak. Verder zijn ze ook gespecialiseerd in hijswerk met telescopische kranen. De zaakvoerders doen het verhaal tijdens een bedrijfsvoorstelling om 17 uur. Na afloop is er een netwerkmoment met een hapje en een drankje voor de aanwezigen.