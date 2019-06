Unizo houdt ondernemerscafé bij familiebedrijf Lamo Sam Vanacker

03 juni 2019

17u02 0 Ruiselede Unizo Ruiselede organiseert op vrijdag 28 juni het jaarlijkse ondernemerscafé. Dit keer is sanitair- en verwarmingsspecialist Lamo op de Industrieweg in Ruiselede het gastbedrijf.

Zaakvoerder Pascal Lambertijn geeft een woordje uitleg over het familiebedrijf, dat in december 2018 nog nv Caluwaerts overnam. Door die overname beschikt Lamo nu over drie toonzalen en evenveel afhaalmagazijnen in Ruiselede, Eke en Oostende. Specifiek voor professionals wil Lamo de drie afhaalmagazijnen nog verder optimaliseren en uitbreiden.

Na de bedrijfsvoorstelling worden een hapje en een drankje aangeboden aan de aanwezigen. Het ondernemerscafé start om 20 uur.