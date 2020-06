Uitslaande brand in jeugdinstelling De Zande, 15 jongeren geëvacueerd Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

07u18 6 Ruiselede In de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand De Zande langs de Bruggesteenweg in Ruiselede is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2 uur brand uitgebroken. 15 jongeren werden geëvacueerd, niemand raakte gewond.

De brand werd omstreeks 2 uur opgemerkt door de nachtwaker van de jeugdinstelling. Het vuur was ontstaan in een stockageruimte op de benedenverdieping waar momenteel renovatiewerken bezig zijn. “We hadden enkele ploegen die dichtbij waren, toen we arriveerden sloegen de vlammen al naar buiten door het raam”, zegt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur, vrij snel onder controle. “Boven lagen twee leefgroepen van in totaal 15 jongeren te slapen, zij werden meteen geëvacueerd en overgebracht naar een ander gebouw.” De brandweer kon niet verhinderen dat de stockageruimte volledig uitbrandde, ook de inkomgang van de instelling raakte zwaar beschadigd. Het gaat om een accidentele brand, wellicht ligt de oorzaak bij een kortsluiting. De kamers van de jongeren konden gevrijwaard blijven. Zij konden na ongeveer een uur opnieuw hun bed opzoeken. In de gesloten instelling verblijven jongeren die geplaatst zijn door de jeugdrechter.