Tweedehandsbeurs Tenue op nieuwe locatie met selecter aanbod: “Gebruikte kleren kunnen ook hip en trendy zijn” Sam Vanacker

02 december 2019

13u53 0 Ruiselede Tien vriendinnen organiseren op 14 december al voor de derde keer de hippe tweedehands verkoop ‘Tenue’ in Ruiselede. Nieuw is dat ze iets selectiever te werk gingen dan vorig jaar. In plaats van tienduizend werden ‘maar’ vijfduizend stuks tweedehands kledij aanvaard.

“Met Tenue doen we ons best om het taboe rond tweedehands kledij te doorbreken”, vertelt Leonie Boone. “Niet alleen zijn tweedehands kleren goedkoop en goed voor het milieu, we willen bewijzen dat ze ook hip en trendy kunnen zijn. Het is een kwestie van de juiste keuzes maken.” De vriendinnen zamelden opnieuw massaal kledij in en uit dat aanbod maken ze nu een selectie. Die wordt aan zachte prijsjes verkocht tijdens de beurs. Wat overblijft, gaat naar vzw De Helpende Hand,of terug naar de schenkers. “We zijn volop aan het sorteren. Al hebben we de limiet deze keer om praktische redenen verlaagd van tienduizend naar vijfduizend stuks. Tienduizend was te veel om te kunnen verwerken. Dit jaar willen we het nachtwerk beperken.”

Geen rommelmarkt

De organisatoren van Tenue vermijden bewust de ‘rommelmarktsfeer’. Daarbij speelt de locatie een belangrijke rol. “We gaan voor een originele setting waar bezoekers ook kunnen genieten van een hapje en een drankje”, gaat Leonie verder. “Zo was de toonzaal in de Oude Tieltstraat vorig jaar fantastisch. Om praktische redenen kunnen we daar niet meer terecht, maar met het gebouw van standenbouwer Motion Planet in de Industriestraat hebben we opnieuw een toplocatie. Het gaat om een sfeervol gebouw dat vroeger van Piano’s Maene was en waar eerder al tentoonstellingen en feesten hebben plaatsgevonden.”

In 2018 en 2017 bracht de verkoop respectievelijk 6.700 en 4.600 euro op voor het goede doel en ook dit keer gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit keer is dat boom², een vzw die zich inzet voor bosuitbreiding en nieuwe natuurinrichtingen in Vlaanderen. De deuren van Tenue in de Industriestraat 5 zijn op zaterdag 14 december open tussen 10 en 22 uur.