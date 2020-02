Tweede klacht rond sluiting Sancta Maria Sam Vanacker

21 februari 2020

11u24 0 Ruiselede Nadat eerder de ouderraad naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten stapte heeft nu ook de schoolraad van Sancta Maria klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldig bestuur.

In beide gevallen wordt de procedure die de scholengroep volgde voor de geplande sluiting van de school op de korrel genomen. Beide klachten zijn ontvankelijk verklaard en zullen door de commissie worden behandeld op 16 maart. Eerder had de Diocesane Plannings-en coördinatiecommissie in Brugge al een uitspraak moeten doen over de sluiting, maar die uitspraak werd uitgesteld naar 23 maart.