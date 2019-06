Twee nieuwe trage wegen tussen Disveld en Vorte Bossen Sam Vanacker

09u20 0 Ruiselede Er zijn recent twee nieuwe trage wegen aangelegd die het gemeentepark Disveld in het centrum van Doomkerke en het natuurgebied de Vorte Bossen met elkaar verbinden.

Beide wandelpaden zijn aangelegd in het kader van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De gronden werden gekocht door de VLM en nadien terug overgedragen aan de gemeente Ruiselede. Voor de verbinding tussen de Brandstraat en de Gulke Putten gaat het om een afstand van 250 meter, de verbinding tussen de Brandstraat en de Bruggesteenweg is zowat 800 meter lang. Alles samen gaat het om een investering van 14.270 euro. De nieuwe trage wegen kregen respectievelijk de naam Disveldwegel en Gallatasdreefje. Ze worden officieel ingewandeld op donderdag 4 juli vanaf 19 uur. Tijdens de inwandeling wordt ook een bezoek gebracht aan het nieuwe varkensbedrijf BioVar in de Bruggesteenweg.