Tractor brandt uit tijdens maaiwerken op akker: bestuurder ongedeerd VHS

31 oktober 2019

19u28 1 Ruiselede Aardappelteler Henk Dewaele moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn tractor. Het ding brandde donderdag in de vooravond uit. De man zelf bleef ongedeerd.

Het gebeurde even voor 17 uur, op een moment dat Henk Dewaele langs de Aaltervoetweg in Ruiselede bezig was met maaiwerken op een akker. Op een bepaald moment kwam er rook van onder de stuurkolom van zijn tractor. Dewaele, die wat verderop woont in dezelfde straat, bewaarde zijn koelbloedigheid. Hij stopte de tractor en probeerde eerst nog zelf te blussen. Dat bleek echter vergeefse moeite. Bij aankomst van de brandweer stond de tractor met maaier in lichterlaaie. De blussers moesten bovendien vele tientallen meter slangen aan elkaar verbinden voor ze effectief met de bluswerken konden beginnen. De tractor ging reddeloos verloren.