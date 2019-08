Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Ruiselede voor passage Binckbank Tour Sam Vanacker

07 augustus 2019

15u38 6 Ruiselede Ruiselede maakt op woensdag 14 augustus de doortocht mee van de derde rit van de Binckbank Tour. De wielerwedstrijd zal tussen 13 en 17 uur vier keer door het centrum passeren.

Het centrum blijft bereikbaar, maar er wordt tussen 12.30 en 16.30 uur wel tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Tieltstraat en Kruiskerkestraat in de richting van de markt. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Verder geldt ook een parkeerverbod in de straten in het centrum tussen 11 en 16.30 uur. Op de kruispunten zullen seingevers staan.

Tijdens de wedstrijd wordt het eenrichtingsverkeer dat geldt in het stuk van de Bruggestraat tijdelijk opgeheven, zodat voertuigen wel de Bruggestraat kunnen inrijden aan de Pensionaatstraat. Tussen de Guido Gezellelaan en het begin van de Aalterstraat zullen aan beide kanten van de straat dranghekkens worden geplaatst. De Bruggestraat blijft bereikbaar mits toestemming van de seingever en het volgen van de rijrichting. Door de wedstrijd gaat de kermis op woensdag al open.