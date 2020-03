Tijd over door corona? Volg eens een online barbecueworkshop van zes uur: “Eigenlijk ontbreekt alleen de geur” Sam Vanacker

29 maart 2020

12u01 0 Ruiselede Gezellig in de tuin barbecueën met vrienden zit er dezer dagen niet in, maar toch werd er zaterdag in tientallen Vlaamse tuintjes flink individueel gebarbecued. Grillmasters Birger Allary uit Ruiselede, Steven Aerts uit Boutersem en Pieter Quagebeur uit Huldenberg pakten namelijk uit met unieke live barbecueworkshop.

“Normaal start nu ons topseizoen, maar door de coronacrisis liggen de workshops in de Grill Academies stil. Maar daar leggen we ons niet zomaar bij neer”, steekt Birger Allary van wal. “Samen met de collega’s besloten we om voor het eerst een gezamenlijke gratis live workshop op poten te zetten. Het vergde wat voorbereiding, maar zaterdag zonden we live uit van op drie verschillende locaties via videoconferentietool Zoom en Youtube. Afwisselend werkten Pieter, Steven en ik een volledig menu af, met aperitief, Toscaanse uienbommen, beercan chicken, een steaksandwich en snickers op de barbecue als dessert. Onze vaste cursisten kregen op voorhand de ingrediënten en instructies al door, maar iedereen die dat wou kon gratis registreren en meedoen.”

Vervolg in de maak

Birger is een van de twee helften van Tjops, het duo dat in 2017 nog Mijn Pop-Uprestaurant won met hun ‘low & slow’ barbecueconcept. Dat ‘slow’ mag je letterlijk nemen, want barbecueliefhebbers moeten er echt wel wat tijd voor over hebben. De livestream duurde zaterdag bijna zes uur. “In het begin hadden we ongeveer vijfhonderd kijkers, al zakte dat aantal naar het einde van de stream toe. Maar minstens vijftig mensen hebben het hele menu afgewerkt en daar zijn we heel tevreden mee. Het enige dat voor de kijkers ontbrak was de geur. Nu al denken we na over een vervolg. In de paasvakantie komt er waarschijnlijk een nieuwe livestream, maar dan met gerechtjes die ouders samen met kinderen thuis kunnen klaarmaken.”

Barbecue in de voortuin

Delphine Devliegere (37) uit Beernem installeerde zaterdagochtend haar barbecue in het zonnetje in de voortuin en volgde de volledige workshop mee op haar iPad, inclusief koptelefoon en een draagbare batterij. “Sommige passanten keken wel wat vreemd op, maar de gerechtjes zijn allemaal heel geslaagd”, vertelt Delphine, die ook enkele geslaagde foto’s van de gerechten online zette. Ze is niet aan haar proefstuk toe. Sinds september is ze een van de tien cursisten die de basisreeks barbecueworkshops volgt in Ruiselede.

“Normaal hebben we om de twee weken les, maar sinds begin maart zijn de lessen afgelast. Maar niets houdt ons tegen om thuis de barbecue boven te halen. In die zin is een livestream een prima oplossing. De lange duur? Dat hoort er gewoon bij. Bij de fysieke lessen in Ruiselede waren sessies van vier uur geen uitzondering. Maar dat geduld loont de moeite als je eenmaal het resultaat proeft. Alleen jammer dat we het resultaat voorlopig niet kunnen delen met vrienden of familie.”

Wie zelf wat tips en tricks kan gebruiken of de ingrediëntenlijst zoekt, kan die vinden op de facebookpagina’s van Grill Academy Ruislé, Grill Academy Smoke And Fire Boutersem en Weber Grillmaster Pedro’s.