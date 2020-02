Studenten uit Tielt en Ruiselede genomineerd voor domotica-award Sam Vanacker

21 februari 2020

11u29 4 Ruiselede Sam Vanpoucke uit Ruiselede en Emiel Corbanie uit Tielt, allebei studenten Energietechnologie aan hogeschool Odisee in Gent, zijn met twee projecten genomineerd voor de prestigieuze KNX Awards. Die awards zijn gericht op domoticaprojecten en worden op 10 maart voor de dertiende keer uitgereikt tijdens de Light + Building-beurs in Frankfurt.

Sam Vanpoucke werd samen met collega-studenten Andreas Schepens, Alexander De Geyter en Laurent Laplace genomineerd in de categorie Young en People’s Choice met het project ‘Off Grid Domoticahuis’. Onder begeleiding van docent Joachim Goeminne maakten ze het domoticahuis op de Odisee Technologiecampus in Gent volledig onafhankelijk van externe energie. Daarvoor schakelden ze onder andere een warmtepomp, zonnepanelen en een thuisbatterij in.

Sam en zijn team zijn niet de enige studenten die kans maken op een KNX-award. Ook Emiel Corbanie uit Tielt is genomineerd in de categorie People’s Choice. Samen met Jordy De Ridder, Warre Bijls and Ellen Himpe werkte hij een geavanceerde educatieve KNX-koffer uit, waardoor Odisee de eerste hogeschool in Oost-Vlaanderen wordt waar studenten straks een ‘KNX advanced’-certificaat kunnen behalen.

De winnaars van de People’s Choice Awards worden bepaald op basis van een stemronde. Stemmen kan nog tot eind februari op de wedstrijdpagina van KNX.