Stroomonderbreking in centrum Ruiselede donderdag Sam Vanacker

07 september 2020

13u40 0 Ruiselede Aanstaande donderdag 10 september zal er tussen 8 en 12 uur tijdelijk geen stroom zijn in de omgeving van de Kasteelstraat in Ruiselede. Aanleiding zijn koppelingswerken van netbeheerder Fluvius.

Alle inwoners die hinder zullen ondervinden van de stroomonderbreking werden via een verwittigingskaart in de brievenbus op de hoogte gebracht. Ook de diensten in het gemeentehuis en het Sociaal Huis zullen door deze stroomonderbreking niet telefonisch of via mail bereikbaar zijn. Wie donderdagvoormiddag een afspraak gepland had in het gemeentehuis, wordt daarom aangeraden om een nieuwe afspraak te maken. Voor de meest courante documenten kunnen bewoners wel terecht op het e-loket van de gemeente via https://www.ruiselede.be/eloket. Via dezelfde weg kan ook een afspraak ingepland worden.