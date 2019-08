Striktere controles in open gevangenis, na reeks ontsnappingen VHS

09 augustus 2019

18u52 1 Ruiselede De vier ontsnappingen waarmee de open gevangenis in Ruiselede werd geconfonteerd, hebben geleid tot een ietwat strikter regime in de instelling. Er wordt intensiever en grondiger gecontroleerd. “We willen dit liefst nooit meer meemaken”, zegt directeur Chris De Vidts.

Weglopen uit het penitentiair landbouwcentrum, de open gevangenis van Ruiselede, is voor niemand interessant. De gedetineerden in kwestie, die er hun terugkeer naar de maatschappij voorbereiden, worden toch altijd weer gevat en vliegen dan weer naar een klassieke, strengere gevangenis. Terug naar af dus. Maar ook voor de directie en medewerkers in Ruiselede is het allesbehalve een pretje. “Zeker zoals nu, toen twee gedetineerden ineens ontsnapten en daarbij geweld gebruikten”, zegt directeur Chris De Vidts. “Dat komt ook figuurlijk hard aan bij ons gemotiveerd personeel. Daarom hebben we nu het tussentijds werk-appel strenger gemaakt. Medewerkers die gedetineerden begeleiden tijdens de arbeid moeten zowel voor als na de middag op vaste tijdstippen controleren of de groep nog voltallig is. We zijn dus alerter dan voorheen.”

Op blote voeten naar Roeselare

De Vidts snapt wel dat een gedetineerde beslist om te vluchten, zelfs al staat hij op een zucht van zijn terugkeer naar de maatschappij. “Meestal gaat het om impulsieve beslissingen, ingegeven door nieuws dat hen raakt.” Dat was bijvoorbeeld het geval bij Yoerik V. uit Roeselare. Uit onderzoek is gebleken dat V. ging lopen nadat hij telefoon had gekregen van zijn vriendin, die hem meldde dat ze een ander had leren kennen. V. besliste daarop om haar te gaan opzoeken, onmiddellijk en zonder voorbereiding. Op blote voeten trok hij naar Roeselare, zowat 25 kilometer ver. Het leverde hem een pak blaren op, maar ook een koude douche. Want vrij kort na zijn aankomst werd de man alweer opgepakt door de politie, toen hij bij z’n ouders was.