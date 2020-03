Stekelbees gesloten tijdens paasvakantie, wel noodopvang in scholen Sam Vanacker

27 maart 2020

11u06 1 Ruiselede Tijdens de paasvakantie is kinderopvang De Stekelbees dicht, maar ouders die niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen kunnen wel gebruik blijven maken van de noodopvang in de scholen in Ruiselede en Doomkerke.

Dinsdag besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat de noodopvang in de scholen moest blijven doorlopen tijdens de paasvakantie. Het gemeentebestuur van Ruiselede werkte ondertussen samen met Ferm Kinderopvang en scholengemeenschap Driespan een regeling uit. “De basisregel blijft dat kinderen zo veel mogelijk thuis opgevangen moeten worden. Voor kinderen in kwetsbare thuissituaties, voor kinderen die anders bij de grootouders zouden terechtkomen en voor kinderen van ouders die beiden werken in cruciale sectoren wordt wel voor opvang gezorgd. De kinderbegeleiders van Stekelbees en enkele vrijwillige leerkrachten zorgen in de paasvakantie voor de opvang in de scholen. Er zullen leuke, aangepaste spelactiviteiten worden voorzien. De nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd.”

Alle eerder gemaakte reservaties voor de paasvakantie bij Ferm kinderopvang Stekelbees worden kosteloos geannuleerd. Kinderen van Ruiselede die buiten de gemeente naar school gaan en waarvan de opvang als noodzakelijk kan worden beschouwd, kunnen normaal terecht voor opvang via de eigen school. Als dat niet het geval is kunnen ouders contact opnemen via bko.ruiselede@samenferm.be.