Sporthal krijgt acht nieuwe kleedkamers Sam Vanacker

24 februari 2020

13u53 0 Ruiselede De sporthal van Ruiselede krijgt tegen september 2021 acht nieuwe kleedkamers. Dat zijn er vier meer dan nu. Op de voorbije gemeenteraad werd het licht op groen gezet voor de start van dat dossier. In het meerjarenplan is 500.000 euro voorzien voor de uitbreiding.

Bij de voorstelling van het meerjarenplan van Ruiselede, goed voor 13 miljoen euro aan investeringen, bleek dat er behalve naar de bouw van een nieuwe cultuurzaal ook veel geld gaat naar sportvoorzieningen. Geen overbodige luxe volgens sportschepen Frans Debouck (RKD) “Op weekdagen is er doorgaans geen probleem, maar in de weekend en bij tornooien zijn de bestaande vier kleedkamers onvoldoende. Volleybal en voetbal zitten in de lift en trekken ook steeds meer meisjes aan. Zij moeten uiteraard over een aparte kleedkamer beschikken. Los daarvan zijn de bestaande kleedkamers en douches ook gewoon verouderd. We gaan de hele vleugel strippen en een stukje bij bouwen, waardoor de buitenmuur van de kleedkamers, die nu nog inspringt, gelijk komt met de rest van het gebouw. Tegen september 2021 hopen we klaar te zijn met de werken. Tijdens de werken gaan we met tijdelijke kleedkamers en douches in containers werken.”

Los van de kleedkamers staan er sinds vorige week ook zes nieuwe mobiele tribunes in de sporthal, goed voor een investering van 10.000 euro. Verder staat in het meerjarenplan ook een studie gepland over een eventuele uitbreiding van de sporthal. Dat is voorlopig toekomstmuziek, maar misschien komt die studie er vroeger dan gepland. “Volleybalclub Pervol traint deels in de sporthal van Sancta Maria, maar als die school verdwijnt zal er op termijn wel een alternatief moeten komen. Dat is iets waar we op termijn rekening moeten mee houden”, geeft de schepen nog mee.