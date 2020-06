Sportcentrum klaar voor speelpleinwerking in bubbels: “Evenwicht gevonden tussen veiligheid en vraag” Sam Vanacker

14u15 2 Ruiselede De speelpleinwerking in Ruiselede start op 1 juli in en rond het sportcentrum. Het was even alle hens aan dek bij de jeugd- en sportdiensten om alles aan te passen voor een veilige bubbelwerking, maar volgens jeugdschepen Ilse Volcke (RKD) in Ruiselede er klaar voor.

“In de eerste week van juli gaan we met drie bubbels werken, telkens van maximaal 45 kinderen. Daarna schakelen we over naar twee bubbels omdat de vraag naar opvang dan kleiner is. Die derde bubbel er bij nemen was niet evident, maar we wilden kunnen voldoen aan de vraag van de ouders”, zegt de schepen. “Uiteindelijk hebben we een prima evenwicht gevonden tussen de vraag en de veiligheidsvoorschriften.”

Geen contact tussen bubbels

“Elke bubbel heeft een eigen kleurcode en alle kinderen krijgen een gekleurd armbandje, waardoor we meteen zien in welke bubbel ze thuishoren. Ook de moni’s worden toegewezen aan de vaste bubbels”, gaat Volcke verder. “De ene bubbel zal aan de voorkant van de sporthal op het gras kunnen spelen, de andere bubbel krijgt de achterkant van de sporthal. Beide bubbels hebben ook eigen sanitair en een eigen binnenspeelruimte. Alleen de knutselruimte in het jeugdlokaal en het speelpleintje worden gedeeld, maar beide gedeelde locaties worden na gebruik ontsmet. Tot slot hebben we ook een aparte EHBO-ruimte die we kunnen inschakelen als quarantaineruimte. Als er een kindje ziek is, wordt het naar die ruimte gebracht tot een van de ouders het kindje kan oppikken.”

“In tegenstelling tot vorig jaar zal de speelpleinwerking ook op woensdag plaatsvinden”, gaat Leonie Lemey van de dienst Vrije Tijd verder. “Al lag dat eigenlijk al vast voor de coronacrisis. Met uitzondering van de eerste twee weken van juli - het bouwverlof - loopt de werking dus de hele zomer door. De laatste week van augustus is er dan als afsluiter een omnisport- en danskamp. We hebben een enthousiaste ploeg van 25 jongeren die staan te popelen om de kindjes te ontvangen. Al waren de voorbereidingen niet evident.”

“Normaal hebben we zes maanden om alles voor te bereiden, nu hebben we alles in amper een maand moeten regelen. Zo hadden we bijvoorbeeld net een nieuw online inschrijvingssysteem, maar dat moest al meteen omgegooid worden voor de bubbelwerking. Een voordeel is wel dat we genoeg ruimte hebben. Zo hebben we in de sporthal ook twee pas gerenoveerde polyvalente lokalen die we kunnen gebruiken. Ook het nieuwe speelpleintje achteraan is een troef. Dat kan na de uren van de speelpleinwerking trouwens ook door andere kinderen gebruikt worden.”