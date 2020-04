Sluiting Sancta Maria mogelijk op de lange baan door corona Sam Vanacker

22 april 2020

10u05 1 Ruiselede De kans is reëel dat Sancta Maria een jaar uitstel van executie krijgt door het coronavirus. Zelfs als het schoolbestuur groen licht krijgt om de school te sluiten, dan nog wordt het niet evident om al op 1 september de voormalige Vivesgebouwen in Tielt in gebruik te nemen.

De commissie Zorgvuldig Bestuur en de Diocesane Plannings-en coördinatiecommissie, twee adviesorganen die de sluiting van de school moeten goedkeuren, hadden al in maart een beslissing klaar moeten hebben, maar door het coronavirus liep de behandeling van het dossier - en ook de behandeling van de klachten van de oudervereniging - een pak vertraging op. Tegen 1 mei wordt uitsluitsel verwacht. Enkel als beide commissies groen licht geven kan de school opgedoekt worden. Maar dan nog is dat wellicht niet voor meteen.

“Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat we op 1 september 2020 al in het Vivesgebouw zitten”, zegt Rik Delmotte. “De werken aan het gebouw (waarheen een deel van de leerlingen van Sancta Maria zou verhuizen - red.) hebben wat vertraging opgelopen, al maakt de aannemer zich sterk dat 1 september haalbaar blijft. De belangrijkste reden waarom de verhuis eventueel uitgesteld zou worden is echter dat de scholen op dit moment andere prioriteiten hebben. Er kruipt heel wat tijd in pre-teaching en online leren. En als de Veiligheidsraad vrijdag met nieuws komt over een heropstart van de reguliere lessen, dan wordt het alle hens aan dek om op een deftige manier onderwijs te organiseren. Of er dan nog tijd over is om een verhuis voor te bereiden is nog zeer de vraag.”

Als een van beide commissies straks negatief advies geeft, dan zal de kleine middelbare school in Ruiselede open blijven. Hoe de toekomst er dan zal uitzien voor de noodlijdende school valt af te wachten. Sancta Maria telt 152 leerlingen. De ouderraad, de leerlingen en de schoolraad verzetten zich eerder met hand en tand tegen de sluiting.