Schepen Frans Debouck (72) heeft

COVID-19 en longontsteking: opgenomen in het ziekenhuis, maar herstellende LSI

06 april 2020

10u30

Bron: LSI 0 Ruiselede Sport-, Feest- en Middenstandschepen Frans Debouck (72) (RKD) uit Ruiselede is getroffen door het coronavirus. Hij is in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt opgenomen omdat hij daarnaast ook een zware longonsteking had, maar is ondertussen herstellende.

Frans bood zich vorige woensdag bij de dokter aan en die verwees hem door naar het ziekenhuis. Daar stelde men vast dat Frans besmet was met het coronavirus en een zware longontsteking had. Hij zou best in het ziekenhuis opgenomen worden. “Maar hij moest maar één dag aan de beademing liggen”, klinkt het bij zijn echtgenote. “Hij herstelt goed en mag wellicht maandag of dinsdag al opnieuw naar huis terugkeren. Hij zal wel nog een tijd in thuisquarantaine moeten blijven en goed uitrusten. Ik heb geen idee hoe hij het heeft opgelopen, want op mijn aanraden was hij telkens voorzichtig en vermeed hij plaatsen met veel volk zoals warenhuizen.”

Gevolgen voor de werking van het schepencollege heeft de ziekte van schepen Debouck niet. “De wekelijkse vergaderingen kunnen nog altijd plaatsvinden”, aldus burgemeester Greet De Roo (RKD). “We komen samen in de gemeenteraadszaal en respecteren de social distancing. Tot nu toe zijn er geen andere leden van het college besmet.”