Sander en Gregory blazen ’t Fonteintje nieuw leven in: “We maken onze jeugddroom waar” Sam Vanacker

17 september 2019

13u11 0 Ruiselede Sander Vuylsteke en Gregory Bourgeois (beide 29) nemen café ’t Fonteintje over. De twee Ruiseledenaars kennen elkaar al van in de kleuterklas en dromen er al langer van samen een café te openen. Na grondige opfrissingswerken heropent het café op 4 oktober.

Sander en Gregory nemen de concessie over van Antoon Hellebuyck en Linda Van Colen, die er eind mei om persoonlijke redenen mee stopten. De nieuwe concessie loopt tot 2022. Daarna ruimen ’t Fonteintje en de naastgelegen zaal plaats voor het nieuwe cultuurcentrum van Ruiselede. Ondanks die korte termijn willen de nieuwe uitbaters de zaak toch een stevige facelift geven. “Het is niet omdat het maar voor drie jaar is, dat we het niet goed willen doen”, zegt Sander. “De blauwe en oranje muren gaan we herschilderen, de kast achter de toog gaat eruit, aan de tapbiljart brengen we wat extra sfeer met een baksteenbehang. Verder hebben we ook geïnvesteerd in een nieuwe koffiemachine, een muziekinstallatie en een scherm voor de voetballiefhebbers. Even twijfelden we om achter de toog een doorgang in de muur te maken richting de berging, maar daar zijn we uiteindelijk van af gestapt.”

Bruine kroeg

“Het moet een oergezellige bruine kroeg worden. Een volkscafé van vroeger waar iedereen elkaar kent en waar iedereen zich welkom voelt”, gaat Gregory verder. “Dat mensen hier op de smartphone zitten tokkelen, willen we liever vermijden. Daarom zetten we ook sterk in op caféspelen. De tapbiljart blijft staan, we zorgen voor een dartsbord en je zal hier ook kunnen nagelkloppen, een kaartje leggen of met de chapeau spelen. De verenigingen gaan we uiteraard ook in de watten leggen. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud.”

Ik werkte in De Lekkerbek, terwijl Sander in De Naelde werkte. In die periode spraken we vaak af na onze shifts. Tussen pot en pint ontstond het idee om samen iets te beginnen. Tien jaar later maken we die jeugddroom nu waar Gregory Bourgeois

De twee zijn niet aan hun proefstuk toe. Sander is in het dagelijks leven godsdienstleerkracht, maar is ook medezaakvoerder van de Tieltse jeugdcafés Pièce Unique en De Keet. Hij werkte daarvoor ook tien jaar in De Naelde in Kanegem. Gregory is technicus bij Infrabel, maar ook hij heeft ervaring in de horeca. “Sander en ik kennen elkaar van in de kleuterklas en hebben altijd contact blijven houden. Ik heb vijf jaar in De Lekkerbek en het Lindenhof gewerkt. In die periode spraken we vaak af na onze shifts. Tussen pot en pint ontstond het idee om samen iets te beginnen. Tien jaar later maken we die jeugddroom nu waar.”

“We waren al langer op zoek naar iets, maar telkens leek het risico of de investering te groot”, pikt Sander in. “Tot Gregory plots zag dat ’t Fonteintje over te nemen was. We besloten om onze kans te wagen. Ook onze echtgenotes zullen hier vaak achter de toog staan. Of we de ambitie hebben om in het nieuwe cultuurcentrum na 2022 aan de slag te blijven? Dat weten we nog niet. De toekomst zal dat moeten uitwijzen.”

’t Fonteintje is vanaf 4 oktober open op woensdagnamiddag, in de vooravond op donderdag, op vrijdagvoormiddag en op vrijdagnamiddag vanaf 16 uur. Op zaterdag en zondag is het café vanaf 9 uur doorlopend open.