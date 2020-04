Sancta Maria blijft (voorlopig) open: bestuur krijgt geen toelating om school te sluiten Sam Vanacker

23 april 2020

18u22 0 Ruiselede Instituut Sancta Maria, de kleine middelbare school in Ruiselede, blijft open. Scholengroep KSO wou de school sluiten en de leerlingen verhuizen naar Tielt, maar de diocesane plannings- en coördinatiecommissie fluit het bestuur nu terug. Het haalt daarbij de moeizame communicatie aan als hoofdreden. Al betekent dat niet dat de verhuis helemaal van de baan is.

Voor zowel het schoolbestuur als voor de ouders en de leerlingen was het de voorbije maanden bang afwachten op de beslissing van de diocesane plannings-en coördinatiecommissie. Die bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, het bisdom, de inrichtende macht en de ouderverenigingen. Door de coronacrisis liet de beslissende vergadering even op zich wachten, maar nu is de kogel eindelijk door de kerk. “In deze omstandigheden kunnen we geen toestemming geven aan het schoolbestuur vzw Katholiek Secundair Onderwijs Tielt-Ruiselede om het Instituut Sancta Maria op 1 september over te brengen van Ruiselede naar Tielt. We stellen vast dat er bij het schoolbestuur, de leraren, de leerlingen en hun ouders een grote bezorgdheid is over het voorbestaan van de school”, zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Jammer genoeg stelt de commissie ook vast dat de communicatie tussen de betrokkenen moeilijk verloopt. Het heeft geen zin zwarte pieten naar de ene of de andere partij toe te schuiven.”

Ernstige knipperlichten

“De financiële problemen, de staat van de gebouwen en vooral het dalende aantal leerlingen blijven ernstige knipperlichten, die hoe dan ook een ingrijpende beslissing vereisen. Een verhuis is dus niet van de baan, maar we roepen alle betrokkenen op terug samen aan tafel te zitten en op een constructieve manier oplossingen te zoeken. Een duurzame oplossing is alleen mogelijk als elke betrokken partij daarin zijn verantwoordelijkheid opneemt. Onderwijs maak je samen.”

Stefaan Vermeire, woordvoerder van de ouderraad van Sancta Maria, reageert tevreden. Al is het nieuws voor hem geen grote verrassing. “De commissie sterkt ons in onze overtuiging dat het de moeite waard blijft om Sancta Maria open te houden. Eerder was er al een moderator aangesteld en toen bleek tijdens de gesprekken dat er nood was aan meer voorbereiding, overleg en communicatie. Er moet nu eerst een analyse komen van het probleem. Het klopt dat het leerlingenaantal daalt, maar dat probleem is nooit grondig onderzocht. Aan het pedagogisch project van de school ligt het alvast niet. Na die analyse moeten er oplossingen komen en die moeten met alle partners grondig besproken worden. We blijven geloven dat Sancta Maria hier sterker kan uit komen.”

Bloedbad

“Bijkomend argument is dat het in deze vijandige sfeer heel moeilijk wordt voor de scholengroep om leerlingen naar Tielt te krijgen, ook als het coronavirus er niet was geweest. Ouders kiezen voor andere scholen en dan zit je met een overschot aan leerkrachten in de scholengroep in Tielt en dat dreigt een sociaal bloedbad te worden. Los van de commissie hebben we trouwens ook nog een klacht bij de commissie Zorgvuldig Bestuur lopen. Daarover verwachten we volgende week nieuws. We verwachten dat ook die commissie onze visie zal steunen.”

Rik Delmotte, algemeen directeur van scholengroep KSO Tielt-Ruiselede, onthield zich van commentaar op de beslissing. Woensdag gaf hij echter al in onze krant te kennen dat een verhuis dit jaar door de coronacrisis sowieso moeilijk lag. Nu is die verhuis helemaal uitgesloten.